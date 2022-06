Ses : Berenberg rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur SES, qu'il porte de 9,8 à 11,2 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une étude diffusée dans la matinée, le broker souligne que la reprise boursière de l'opérateur satellitaire basé au Luxembourg est en train de prendre tournure.



'L'action SES a affiché de bonnes performances depuis le début de l'année sur fond de rotation sectorielle en faveur des titres 'value', de fermeté du dollar et de réception d'un premier paiement d'un milliard de dollars dû à la libération de la bande C aux Etats-Unis', rappelle le courtier.



'Mais, même après ce rally, le titre SES demeure selon nous bon marché', ajoute-t-il.



Pour achever son processus de revalorisation en Bourse, SES va maintenant devoir atteindre trois objectifs importants, explique Berenberg, à savoir (1) lancer neuf satellites en orbite moyenne et de cinq appareils géostationnaires cette année, (2) boucler la réception des paiements au titre de la libération de la bande C et (3) renouer avec une croissance de son chiffre d'affaires et de son Ebitda en 2023.



