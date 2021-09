Ses : Berenberg passe à une recommandation d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mardi sa recommandation sur le titre SES de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 6,8 à 10 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier rappellent que SES est éligible pour recevoir un montant avant impôts correspondant à 80% de sa capitalisation boursière au cours des deux ans et demi à venir au titre de la libération de spectres en bande C réclamée par les Etats-Unis.



S'il s'attend à ce que ses revenus tirés de la transmission vidéo déclinent à terme, Berenberg estime que les investissements consentis par le groupe devraient lui permettre d'accélérer sa croissance et d'atteindre ses objectifs à horizon 2023.



Sur la base des revenus à percevoir dans le dossier de la bande C et de l'amélioration des tendances d'activité dans les métiers de coeur, l'analyste dit anticiper une revalorisation du titre.



