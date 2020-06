Ses : A sélectionné 2 entreprises US pour des satellites

(CercleFinance.com) - SES annonce avoir choisi deux entreprises américaines pour construire quatre nouveaux satellites.



Le groupe a sélectionné Northrop Grumman et la société Boeing pour fabriquer quatre nouveaux satellites dans le cadre du plan de compensation accélérée de la bande C de la société.





Northrop Grumman livrera à SES deux satellites GeoStar-3 éprouvés en vol, chacun équipé d'une charge utile de haute qualité en bande C : SES-18 et SES-19.



Boeing livrera deux satellites 702SP entièrement électriques : SES-20 et SES-21.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok