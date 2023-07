Sergeferrari group : Pénalisé par des déstockages chez ses clients, SergeFerrari Group sabre ses objectifs annuels

(BFM Bourse) - Le spécialiste des toiles composites a vu ses ventes se contracter de 2,9% en données comparables au premier semestre et de 5,6% au deuxième trimestre. La société invoque un "contexte économique incertain" et réduit ses cibles de croissance et de marge opérationnelle courante.

Avec une base de comparaison exigeante (les revenus ont progressé de 14,2% l'an dernier en données comparables) et une conjoncture peu évidente, il était difficile pour SergeFerrari Group de continuer à enregistrer une forte croissance.

Le spécialiste des toiles composites innovantes pour les éléments d'architecture "tendus", comme des chapiteaux ou des bâtiments sportifs, les structures modulaires, la protection solaire ou encore le mobilier de marine, voit sa dynamique s'essouffler sur les six premiers mois de l'année.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Si au premier trimestre l'entreprise avait réussi à évoluer en légère hausse en données comparables (+0,2%), l'activité a flanché sur la période allant d'avril à fin juin. Les revenus ont atteint 90,7 millions d'euros, en baisse de 0,3% en données publiées et de 5,6% en données comparables. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires augmente de 3,2% en données publiées et baisse de 2,9% en données comparables.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

La consommation grand public patine

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a été notamment plombé par un repli des volumes de 8,4%. Ce que la société attribue à la baisse des ventes des segments "protection solaire" (toiles utilisées pour les stores intérieurs et extérieurs de bâtiment) et "mobilier" (pour les chaises extérieures ou encore pour la sellerie des bateaux en mer). "Particulièrement bien orientés en 2022, ces deux marchés sont impactés par le ralentissement de la consommation grand public", explique l'entreprise.

Ces difficultés conjoncturelles dont fait part la société sont particulièrement présentes en Europe, a fait valoir Sébastien Baril, président du directoire de la société.

Evoquant le "contexte économique incertain", l'entreprise abaisse sa prévision de croissance pour l'ensemble de son exercice, tablant sur une hausse de ses revenus de 4% par rapport à 2022 contre une hypothèse de 7% précédemment retenue.

"Le ralentissement de la progression des ventes en 2023 est la double conséquence d’un effet de base élevé avec des niveaux records de chiffres d’affaires enregistrés en 2021 et en 2022, et de la priorité donnée au déstockage chez les clients-distributeurs au cours du premier semestre 2023", explique SergeFerrari Group.

Une marge en retrait cette année

La moindre progression des ventes va logiquement pénaliser aussi la rentabilité de la société. "En parallèle, le fort accroissement des coûts de l’énergie ne sera pas intégralement compensé par le début de détente observée sur les prix de certaines catégories de matières premières", ajoute l'entreprise.

En conséquence, le groupe prévoit désormais une marge opérationnelle courante représentant entre 5% et 5,5% du chiffre d'affaires, alors qu'il comptait auparavant "préserver" son résultat opérationnel courant, dont la marge avait atteint 7,4% en 2022.

A la Bourse de Paris, l'action SergeFerrari Group chute logiquement, perdant 13,7% à 12,9 euros en début d'après-midi.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse