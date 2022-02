Seche environnem. : Stratégie de décarbonation

(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce une stratégie de décarbonation, en ligne avec l'Accord de Paris, visant la réduction des émissions du groupe de 25% en 2030 et la décarbonation de ses clients en augmentant de 40% le volume d'émissions évitées d'ici 2025.



Pour réduire ses propres émissions, le groupe de gestion des déchets a identifié une soixantaine d'actions qui portent sur la décarbonation du transport, l'optimisation de l'incinération des déchets et la hausse du captage du biogaz.



Pour réduire le bilan carbone de ses clients, Séché prévoit, d'une part, d'augmenter ses activités de recyclage à haute valeur ajoutée et, d'autre part, d'accroître le volume d'énergie bas-carbone produite et récupérée au niveau de ses installations de valorisation de déchets.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel