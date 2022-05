Scor se : Perte nette essuyée au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor affiche une perte nette de 80 millions d'euros au titre du premier trimestre 2022, à comparer à un résultat net de 45 millions un an auparavant, pour des primes brutes émises de 4,71 milliards, en hausse de 14,3% (+9,7% à taux de change constants).



Le réassureur explique avoir absorbé au cours de cette période, 'les chocs liés aux sinistres potentiels résultant du conflit en Ukraine, d'une série de catastrophes naturelles et de la poursuite de la pandémie aux Etats-Unis'.



A fin mars, Scor revendique un actif net comptable par action de 33,89 euros, ainsi qu'un ratio de solvabilité estimé à 240%, au-dessus de la plage de solvabilité optimale de 185-220% définie dans son plan stratégique 'Quantum Leap'.



