Scor se : Ouvre une filiale à Zurich

(CercleFinance.com) - SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, annonce l'ouverture de sa filiale suisse localisée à Zurich, nommée SCOR Investment Partners Switzerland AG.



Ce nouveau hub de commercialisation permettra d'accompagner la clientèle institutionnelle suisse, avec une proximité accrue.



Les stratégies d'investissement proposées par SCOR Investment Partners seront ainsi commercialisées depuis Paris et Zurich.



'Notre présence historique sur le marché institutionnel suisse demeure au coeur de notre stratégie de développement et nous sommes convaincus par la nécessité de renforcer notre présence locale. Nous avons pour ambition d'accélérer le développement international, stratégique pour SCOR Investment Partners', a commenté Fabrice Rossary, président du directoire de SCOR Investment Partners.



