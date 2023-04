Scor se : Objectifs fixés selon un nouveau référentiel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - À la suite du passage à IFRS 17, Scor annonce se donner un objectif de taux de croissance de sa valeur économique, sur l'année 2023, de 700 points de base au-dessus du taux sans risque à hypothèses économiques de taux d'intérêt et taux de change constantes.



La compagnie de réassurance ajoute viser un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185 à 220%. 'En 2023, le ratio de solvabilité devrait se maintenir dans le haut de la plage optimale', estime-t-elle.



Ces deux objectifs reposent sur des hypothèses relatives à 2023, dont une croissance des revenus bruts d'assurance entre 1 et 3%, et un rendement annualisé des capitaux propres (ROE) supérieur à 1100 points de base au-dessus du taux sans risque.



Scor estime sa valeur économique à fin 2022, selon le référentiel comptable IFRS 17, à 8,7 milliards d'euros (soit environ 48 euros par action), dont 4,1 milliards de fonds propres et 4,6 milliards de marge sur services contractuels.



