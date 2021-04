Scor se : Moody's relève sa perspective

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor indique que Moody's a confirmé la note de solidité financière du groupe à 'Aa3' et relevé sa perspective à 'stable', après avoir abaissé sa perspective sur le secteur de la réassurance à 'négative' en septembre 2020.



Selon l'agence de notation, ce relèvement de perspective se justifie au motif que 'les sinistres à venir liés à la Covid-19 ne devraient pas affecter significativement le profil de crédit de Scor en 2021 et au-delà'.



Il est fondé, en outre, sur la capitalisation élevée de Scor, 'qui a démontré sa résilience durant la pandémie' et sur les performances techniques du groupe qui 'sont conformes aux objectifs de performance actualisés de son plan stratégique'.



