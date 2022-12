Scor se : Mécanisme de capital contingent renouvelé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor annonce le renouvellement, pour trois ans, d'un mécanisme de capital contingent susceptible de lui apporter des capitaux supplémentaires pour jusqu'à 300 millions d'euros en cas de survenance d'événements extrêmes ou de baisse importante du cours.



Cette solution, introduite en janvier 2011, vise à protéger ses capitaux propres et donc sa solvabilité dans de tels cas. Elle repose sur des BSA, émis par Scor et souscrits par J.P. Morgan, qui seront exercés automatiquement dans les cas visés dans le contrat.



'Le dispositif de capital contingent offre une alternative très compétitive en termes de coût aux rétrocessions traditionnelles ainsi qu'aux titres assurantiels ILS, et améliore la résilience du bilan de Scor', explique la compagnie de réassurance.



