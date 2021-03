Scor se : La secrétaire générale rejoint le comité exécutif

(CercleFinance.com) - Scor annonce la nomination de Claire Le Gall-Robinson, secrétaire générale depuis 2016, comme nouvelle membre de son comité exécutif à compter de ce jour, faisant d'elle la seconde femme à rejoindre cette instance dirigeante du réassureur.



Claire Le Gall-Robinson a la responsabilité de la gouvernance, de la fonction conformité et de la fonction juridique. Elle contribue également à l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie en matière de responsabilité sociale et environnementale.



