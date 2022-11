Scor se : Jefferies relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé vendredi sa recommandation sur Scor, qu'il porte à 'achat' contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours revu à la hausse, de 17,5 à 22,5 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste estime que la période de risque auquel le groupe de réassurance a récemment été confronté est en train de toucher à sa fin, voire d'être dépassée.



L'intermédiaire juge qu'après avoir renforcé ses réserves pour un montant de 485 millions d'euros au troisième trimestre, et décidé de ne pas constater d'impôts différés actifs à hauteur de 94 millions d'euros, le groupe a su bien reconstituer ses réserves.



'De notre point de vue, cela limite considérablement le risque au niveau de nos prévisions de bénéfices, tout en réduisant, en parallèle, le risque d'une dégradation de la note de sa dette', conclut-il.



