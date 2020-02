Scor se : Hausse de 31% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Scor publie un résultat net de 422 millions d'euros au titre de 2019, en hausse de 31,1%, et un rendement annualisé des capitaux propres normalisé à 9%, dépassant l'objectif de rentabilité du plan stratégique 'Quantum Leap'.



Le réassureur affiche des primes brutes émises de 16.341 millions d'euros, en hausse de 4,1% à taux de change constants (+7,1% en données publiées), avec une progression de 12,7% pour Scor Global P&C, mais une légère érosion de 1,8% pour Scor Global Life.



Fort d'un ratio de solvabilité estimé à 226% au 31 décembre 2019, le groupe propose un dividende de 1,80 euro par action au titre de l'année 2019, en ligne avec sa politique de gestion du capital et de distribution aux actionnaires.



