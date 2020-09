Scor se : Fitch maintient ses notes de crédit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor fait part de la décision de Fitch de confirmer sa note de solidité financière à 'AA-', ainsi que sa note de crédit émetteur à 'A+', et d'affirmer les notes des filiales opérationnelles du groupe, notations qui ont une perspective stable.



Selon l'agence de notation, cette décision reflète 'le profil commercial 'favorable' de Scor au sein du secteur mondial de la réassurance, sa capitalisation ajustée aux risques 'très robuste' et sa performance financière 'robuste''.



'Cette décision témoigne de la profondeur du fonds de commerce du groupe et de son niveau de solvabilité de tout premier rang', commente le PDG Denis Kessler, qui 'aborde avec une grande confiance la saison des renouvellements'.



