Scor se : Dans le vert, un analyste initie le suivi du titre

(CercleFinance.com) - Scor gagne plus de 2% à Paris, profitant notamment d'une analyse de Morgan Stanley qui a initié mardi la couverture du titre avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 38 euros dans le cadre d'une note consacrée au secteur européen de l'assurance.



Dans son étude, l'intermédiaire estime que l'action du réassureur s'apparente à un titre 'value' (décoté) susceptible de bénéficier d'une revalorisation, notamment en cas de clarification des pertes subies par la branche-vie suite à l'épidémie de Covid.



L'analyste souligne qu'une moindre volatilité au niveau des pertes liées aux catastrophes naturelles ainsi qu'une meilleure visibilité sur le déploiement de capital pourraient également favoriser une revalorisation du titre.



Morgan Stanley fait remarquer que le titre se négocie à 7,6x les prévisions de résultats pour 2023, un niveau de valorisation qui reflète selon lui un coût des fonds propres particulièrement élevé, qui pourrait néanmoins être amené à se tasser cette année.



Par ailleurs, SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, annonce que son activité de gestion sur le marché de la réassurance collatéralisée, communément appelésInsurance-Linked Securities('ILS') a dépassé les 3 milliards de dollars d'actifs, se plaçant ainsi 'parmi les 15 plus importantsgérants sur le marché des ILS.'



