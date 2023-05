Scor se : Bien orienté avant l'annonce des résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor progresse de près de 1,6% en fin de journée avant la publication de ses résultats du 1er trimestre 2023 le 12 mai prochain.



Oddo BHF s'attend à un résultat net (RN) de 161 ME au 1er trimestre 2023, en ligne avec le consensus (et contre une perte en IFRS 4 de 80 ME au 1er trimestre 2022).



' Pour rappel, nous prévoyons pour notre part un RN de 679 ME en année pleine 2023, avec notamment un rendement des investissements que nous attendons dans le haut de la fourchette cible du groupe ' indique le bureau d'analyses.



Oddo BHF confirme sa recommandation Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 28 E.



' Nous estimons toujours que le groupe devrait redresser sa rentabilité sous-jacente, notamment grâce aux hausses tarifaires en dommages et à la hausse des taux d'intérêt, avec un profil de risque réduit ' rajoute l'analyste.



