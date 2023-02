Scor se : À la peine après la dégradation de Moody's

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Renault accuse lundi l'une des plus fortes baisses du SBF 120 après la dégradation par Moody's de la note de crédit du groupe de réassurance.



L'agence d'évaluation financière a abaissé vendredi soir de 'Aa3' à 'A1' sa note de solidité financière, avec une perspective portée de 'négative' à 'stable'.



Dans son communiqué, Moody's a justifié cette décision par la récente dégradation de la rentabilité du réassureur et par l'attention élevée à laquelle va être soumise, selon elle, la nouvelle équipe de direction de la part des actionnaires, investisseurs et clients du groupe.



D'après Moody's, cette situation est susceptibles de compromettre la réussite du nouveau plan stratégique en faisant planer un risque d'exécution sur les projets de la société.



A 10h20, l'action Scor reculait de 2,9% contre un recul de 1,2% pour l'indice SBF 120.



Alors que les titres 'Aa' sont considérés par Moody's comme étant de qualité élevée et exposés à un très faible risque de crédit, ceux notés 'A' sont jugés d'une qualité supérieure à la moyenne et comme présentant un faible risque de crédit.



