SCHNEIDER ELECTRIC : Esquisse d'un rebond, vers une libération ponctuelle d'énergie

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné SCHNEIDER ELECTRIC pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après un violent décrochage le 24 février, la tendance haussière patiemment construite a été balayée par un retraçage très lourd, "par l'ascenseur". Trois amples gaps baissiers (06 et 12 mars en plus du 24/02) ont laissé leurs traces, en illustrant tout l'emballement d'un camp vendeur passé de la crainte à la peur, puis de la peur à la panique. Ce dernier sentiment ne prévaut plus, et nous sommes dans une phase de congestion qui précède un rebond technique. La libération d'énergie est potentiellement forte, à l'aune du krach subi précédemment.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SCHNEIDER ELECTRIC à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre SCHNEIDER ELECTRIC au cours de 73.82 € avec un objectif à 85.87 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 69.69 €.

Le conseil SCHNEIDER ELECTRIC Positif 73.820 € Objectif : 85.870 € Potentiel : +16.32 % Stop : 69.690 € Résistance(s) : 70.780 / 75.000 / 81.100 Support(s) : 67.000 / 61.780 / 57.640

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime