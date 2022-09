Sanofi : Vers un effet de change positif au 3ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi a déclaré mercredi s'attendre à un effet de change positif sur ses résultats de troisième trimestre à la suite de la récente dépréciation de l'euro.



Avec des gains de 1,5%, le titre signait la plus forte hausse et quasiment la seule progression de l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 aujourd'hui.



Dans un avis publié dans la matinée, le groupe biopharmaceutique français dit anticiper un impact favorable de l'ordre de 10% à 11% au niveau de son chiffre d'affaires trimestriel, et de 12% à 13% sur son bénéfice par action (BPA).



Le laboratoire rappelle que la monnaie européenne valait 1,01 dollar la semaine dernière, contre 1,18 dollar en septembre 2021, soit un repli de plus de 14%.



Toutes c informations apparaissent dans un document intitulé 'Q3 2022 Memorandum for modelling purposes', destiné à aider la communauté financière dans la modélisation des prochains résultats trimestriels de la société.



Comme chaque trimestre, ce document contient un rappel de divers éléments non récurrents et de pertes d'exclusivité, l'effet des variations monétaires et le nombre d'actions.



La glissade de l'euro en direction du seuil symbolique de la parité avec le dollar devrait apporter un gros coup de pouce aux entreprises exportatrices européennes, qui facturent une grande partie de leurs ventes en dollars, mais dont les coûts sont libellés en euros.



Sanofi prévoit de publier ses résultats de troisième trimestre le 28 octobre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.