Sanofi : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS estime que le nouvel objectif sur Dupixent semble pouvoir être battu.



A l'occasion d'une conférence consacrée à son médicament phare en immunologie Dupixent (dupilumab), Sanofi a en effet indiqué revoir à la hausse le chiffre d'affaires du produit en rythme de croisière, le portant ainsi à plus de 13 milliards d'euros.



' La nouvelle ambition de ventes maximales de plus de 13 milliards d'euros pour Dupixent ne nous semble pas trop difficile. OX40L est désigné comme prioritaire et en accélération pour la dermatite atopique ' indique UBS.



Suite à cette annonce du groupe, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 122 E.



