Sanofi : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Les analystes d'UBS attendent un nouveau pic de ventes pour Dupixent le 29 mars.



Sanofi a fait part de données de phase III présentées au Congrès annuel de l'AAAAI 2022, montrant que Dupixent (dupilumab) améliore significativement les signes et symptômes de l'oesophagite à éosinophiles à 24 semaines, chez des patients de 12 ans et plus.



' Nous espérons également en apprendre davantage sur les nouveaux processus de fabrication et les actifs de pipeline de stade intermédiaire ' indique le bureau d'analyses.



UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 122 E.



