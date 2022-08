Sanofi : UBS dégrade son opinion à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a dégradé mardi le titre Sanofi à 'neutre', contre 'achat' jusqu'ici, tout en réduisant fortement son objectif de cours, ramené de 118 à 103 euros.



Dans une étude parue dans la matinée, les analystes de la banque suisse explique s'attendre à ce que l'action du laboratoire 'marque une pause' suite à la récente révision à la hausse de ses objectifs pour 2022.



Après les deux échecs cliniques d'amcenestrant dans le cancer du sein et de tolebrutinib dans la sclérose en plaques, UBS dit ne pas percevoir beaucoup de catalyseurs susceptibles de porter la valeur d'ici à la fin de l'année.



L'établissement helvétique mentionne également la perspective de la perte du brevet sur Aubagio, l'an prochain, et des coûts de recherche et développement (R&D) qui ne cessent de grimper.



Enfin, UBS redoute que le litige entourant le médicament contre les brûlures d'estomac Zantac, suspecté de contenir un ingrédient cancérigène, s'avère problématique au moment de son traitement judiciaire, prévu début 2023 aux Etats-Unis.



