Sanofi : Trois nominations proposées pour le conseil

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine assemblée générale prévue le 3 mai, les nominations de Carole Ferrand, Emile Voest et Antoine Yver en qualité d'administrateurs indépendants.



Carole Ferrand est directrice financière de Capgemini et administrateur de Fnac Darty, Emile Voest est administrateur du Cancer Core Europe, et Antoine Yver est en charge depuis 2021 du développement de Centessa Pharmaceuticals.



Le conseil d'administration du géant français de la santé proposera aussi le renouvellement des mandats de Paul Hudson, Christophe Babule, Patrick Kron et Gilles Schnepp, tandis que Melanie Lee et Carole Piwnica quitteront le conseil.



