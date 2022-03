Sanofi : Stifel reste à achat, abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère son conseil 'achat' sur Sanofi, mais abaisse son objectif de cours de 120 à 115 euros, au lendemain de l'échec de son essai de phase II AMEERA-3 dans le cancer du sein avancé, 'nouvelle très inattendue et revers significatif pour sa thèse d'investissement'.



'Bien que les détails complets ne soient pas disponibles, nous pensons qu'il est approprié d'adopter une approche prudente concernant le risque désormais porté par le développement de l'amcenestrant', estime le broker dans sa note sur le groupe de santé.



'Si le médicament n'est pas mort et pourrait bien fonctionner davantage en combinaison et/ou en ligne de traitement plus précoce, le champ est aussi concurrentiel et la probabilité que l'amcenestrant présente un profil de meilleur de sa catégorie s'est réduite', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.