Sanofi : Stifel initie à l'achat

(CercleFinance.com) - Stifel a initié lundi la couverture de six poids-lourds européens de la pharmacie, faisant de Sanofi sa valeur préférée ('top pick') aux côtés d'AstraZeneca.



Dans sa note sectorielle, le broker américain souligne que les tendances sous-jacentes dont bénéficient les grands laboratoires lui apparaissent solides, notamment grâce à une innovation qui n'a jamais été aussi riche.



'Cela devrait permettre aux leaders du secteur de plus que compenser les effets négatifs liés aux pressions sur les prix et l'impact des réformes des systèmes de la santé (en particulier aux Etats-Unis et en Chine)', estime Stifel.



Concernant Sanofi, qu'il recommande à l'achat, le courtier fait valoir que le groupe accélère sa transformation et qu'il se trouve aujourd'hui à la 'croisée de chemins' en termes de recherche et développement (R&D).



Pour Stifel, Amcenestrant, un nouveau traitement endocrinien de fond du cancer du sein, ne constitue que la 'partie émergée' de l'iceberg, le reste du portefeuille du groupe étant lui aussi amené à participer au redressement.



