Sanofi : Stifel abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé mardi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Sanofi, qu'il ramène de 119 à 105 euros, suite à une période estivale qualifiée d''affreuse' pour le groupe biopharmaceutique français.



Le courtier rappelle que les derniers mois se sont caractérisé par l'échec de deux projets cliniques, l'amcenestrant et le tolebrutinib, et par l'émergence du dossier Zantac, qui ne prend pas une très bonne tournure selon lui.



'A eux trois, ces éléments remettent en question la capacité de Sanofi à maintenir une dynamique favorable, ce qui justifie de marquer une pause jusqu'à ce qu'au moins deux de ces trois facteurs évoluent notablement fin 2022 ou début 2023', ajoute-t-il.



S'il maintient une recommandation d'achat sur le titre, Stifel souligne que l'action ne dispose pas des atouts suffisants pour figurer parmi ses valeurs préférées au sein du secteur.



