Sanofi : S'installe dans son nouveau siège parisien

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce son installation au sein de son nouveau siège mondial parisien, dans le 17ème arrondissement, baptisé 'La Maison Sanofi'.



S'étirant sur quelque 9000m², le site a été conçu pour 'favoriser les nouvelles méthodes de travail hybrides et permettre aux près de 500 collaborateurs de mieux se connecter, collaborer, créer et célébrer'.



Sanofi assure que ces locaux intègrent les normes les plus élevées en matière de sobriété énergétique et constituent un modèle de durabilité environnementale.



Ainsi, l'empreinte carbone de chacun des collaborateurs du site a été réduite de près de 100% par rapport au précédent siège, assure Sanofi.





