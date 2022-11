Sanofi : Résultats positifs pour la maladie du sommeil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) et Sanofi rapportent avoir observé des taux de succès thérapeutique allant jusqu'à 95 % dans le cadre d'une étude de phase II/III portant sur la sécurité et l'efficacité d'une dose unique d'acoziborole.



Ces informations ont été diffusées dans un article publié aujourd'hui dans la revue médicale The Lancet Infectious Diseases,



Il s'agit d'un médicament expérimental qui pourrait transformer le traitement de la maladie du sommeil. Cet essai clinique a été mené par la DNDi et ses partenaires en République démocratique du Congo (RDC) et en Guinée.



Transmise à l'homme par la piqûre d'une mouche tsétsé infectée, la maladie du sommeil est mortelle en l'absence de traitement.



Dr Victor Kande, Ancien conseiller expert sur les maladies tropicales négligées auprès du ministère de la Santé de la RDC, investigateur principal de l'essai clinique et auteur principal de l'article paru dans The Lancet a déclaré ' Nous sommes aujourd'hui sur le point de disposer d'un traitement potentiel, à prendre une seule fois en trois comprimés, ce qui serait une véritable révolution pour les médecins et les populations des régions touchées. '



