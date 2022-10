Sanofi : Relèvement de l'objectif de BNPA annuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats trimestriels, Sanofi annonce relever son objectif de BNPA des activités 2022, l'anticipe maintenant en croissance d'environ 16% à TCC (taux de changes constants), sauf événements majeurs défavorables imprévus.



Le géant de la santé publie un BNPA des activités de 2,88 euros au titre du troisième trimestre 2022, en hausse de 32,1% à données publiées et de 17,9% à TCC, avec une marge opérationnelle des activités améliorée de 1,9 point à 36%.



A 12,5 milliards d'euros, le chiffre d'affaires net a augmenté de 19,7%, dont une croissance à TCC de 9%, soutenue par la médecine de spécialités (+19,9%) avec Dupixent et des lancements dans les maladies rares, ainsi que par les vaccins (+23,5%).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel