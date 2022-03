Sanofi : Projet de cotation d'Euroapi sur Euronext Paris

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le lancement du projet de cotation d'Euroapi sur Euronext Paris, opération soumise à l'approbation de l'assemblée générale 2022 du groupe de santé, et qui aura lieu au premier semestre 2022 malgré la volatilité des conditions de marché.



Le conseil d'administration soumettra à ses actionnaires la décision de distribuer environ 58% du capital social d'Euroapi, société spécialisée dans les principes actifs pharmaceutiques, via le versement d'un dividende supplémentaire exceptionnel en nature.



L'État français, au travers du fonds French Tech Souveraineté, envisage d'acquérir 12% du capital d'Euroapi pour un montant maximum de 150 millions d'euros pour devenir un actionnaire de référence de long terme. Sanofi conservera environ 30% d'Euroapi à l'issue de l'opération.



