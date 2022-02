Sanofi : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Sanofi, avec un objectif de cours relevé de 108 à 111 euros.

Le bureau d'analyses met en avant 'la croissance 2021 solide' de Sanofi, avec un Core BPA en hausse de 15,5%, soit au-dessus de la guidance - pourtant relevée deux fois au cours de l'année - et souligne 'les ambitions fortes pour 2022'.



Ainsi, 'nous sommes toujours aussi convaincus du profil de croissance de Sanofi d'ici à 2025 et ces derniers trimestres nous donnent raisons', souligne Oddo.



L'analyste rappelle par ailleurs que le marché est dans l'attente des résultats de l'essai AMEERA dans ces prochains jours/semaines. Et précise que si ces résultats ne seront pas transformants pour le groupe d'un point de vue financier, 'ils se traduiront par la confiance des investisseurs dans le renouveau du pipeline de la société'.



