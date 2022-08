Sanofi : Oddo estime que la valorisation est attractive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que ce mois d'août a été extrêmement pénalisant pour Sanofi. 3 aspects expliquent la pression sur le titre bien que l'analyste l'estime surévaluée.



' 1/ L'ensemble des essais de Tolebrutinib ont été mis en hold. Pour rappel, la FDA avait déjà mis en hold ces essais aux Etats-Unis suite à des complications hépatiques après la prise du médicament. Nous ne connaissons pas à ce jour le nombre de cas, mais lors des résultats du T2, le groupe a confirmé le très faible nombre de patients (logiquement inférieur aux 11% sous evobrutinib de Merck KGaA en phase II). Nous croyons qu'une reprise du recrutement avant la fin de cette année devrait rassurer les investisseurs et ne changeons pas à ce stade nos hypothèses de ventes concernant le médicament : pic de ventes de 1.5 MdE en 2029e ' indique Oddo.



' 2/ Le procès de Zantac (OTC drug contre les brulures d'estomac) a pour but de démontrer si le médicament pourrait entrainer des cancers et si les groupes pharmaceutiques le distribuant avaient omis des informations. Concernant Sanofi, nous croyons que le risque est à ce jour limité. Nous maintenons notre première opinion publiée début août en considérant schématiquement 250 000 $ par plaignant et que 50% des plaintes sont démontrées, nous arriverions à un montant global de 12.5 Md$ à partager entre les 4 sociétés principalement impliquées, à savoir 2-4 Md$ par société '.



' 3/ Arrêt du développement d'Amcenestrant (SERD oral) : cet échec rappelle principalement les difficultés du groupe français à délivrer au niveau de son pipeline. Après l'échec en début d'année d'AMEERA-3 en 2ème ligne, nous étions prudents sur le développement de cet actif avec seulement 320 ME de ventes probabilisées en pic. Nous retirons de notre modèle ce développement, qui n'a pas d'impact notable sur nos estimations du groupe '.



Suite à cette pression boursière lors de ce dernier mois, Oddo estime que la valorisation de Sanofi est attractive. L'analyste confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 116 E.



