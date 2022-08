Sanofi : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Oddo, avec un objectif de cours inchangé de 116 euros.



Le bureau d'analyses indique néanmoins que 'cette semaine est à oublier au plus vite pour Sanofi', le marché semblant se focaliser sur les procès concernant Zantac, un médicament distribué aux Etats-Unis et sorti volontairement et immédiatement du marché par mesure préventive en 2019 en raison de la présence d'un agent potentiellement cancérigène.



'En ce début d'année 3100 personnes avaient intenté un procès à Sanofi mais il pourrait y en avoir plusieurs dizaines de milliers si le premier verdict dans l'Illinois s'avérait en faveur des plaignants', prévient Oddo.



En partant d'un postulat de 100 000 plaignants et en considérant schématiquement 250 000 USD par plaignant et que 50% des plaintes sont démontrées, 'nous arriverions à un montant global de 12.5 Md$ à partager entre les 4 sociétés principalement impliquées à savoir 2-4 Md$ par société', poursuit l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo juge néanmoins que la réaction de ces derniers jours est 'excessive' et conserve sa recommandation à Surperformance.



