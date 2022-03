Sanofi : Oddo confirme son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé ce matin que l'essai clinique AMEERA-3 de phase II évaluant l'amcenestrant n'a pas atteint son critère principal.



Le groupe souligne que les autres essais évaluant le médicament sont toujours en cours notamment les essais AMEERA-5 et AMEERA-6.



' Bien que nous n'ayons aucun détail sur les résultats de l'essai AMEERA-3 (nombre de patientes ayant une mutation du gène ESR1), nous croyons que la probabilité de succès risque d'être très fortement abaissée dans les autres essais ' indique Oddo.



' Nous enregistrons dans nos modèles 320 ME en 2027 (POS de 40% sur un pic de ventes de 800 ME) alors que le consensus enregistre 489 ME en 2026 ' rajoute l'analyste.



Oddo maintient sa recommandation Surperfomance et son objectif de 111 E.

' En termes de valorisation, le PE 2022e représente une décote de 20% par rapport aux pairs, atteignant seulement 12,9x contre 15,4x pour le secteur ' souligne le bureau d'études.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.