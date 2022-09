Sanofi : LeCHMP recommande l'approbation deBeyfortus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a renduun avis favorable et recommande l'approbation deBeyfortus (nirsevimab) pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieurescausées par le VRSchez lenouveau-né etlenourrisson.



S'il est approuvé,Beyfortusdeviendra le premier et le seul agent d'immunisation passive àdose uniqueindiquépour tous les nourrissons,notammentceuxen bonne santé,nés à terme ou prématurément, ouceux qui présententcertains problèmes de santé.



Beyfortusest développé conjointement parSanofietAstraZeneca.



'Cet avis favorable est l'une des avancées les plus importantes en termes de santé publiqueet de lutte contre le VRS depuisplusieurs dizaines d'années ', estime Jean-François Toussaint, responsable monde, recherche et développement vaccins,Sanofi.



Les essais ont montré qu'une seule dose de Beyfortuspermet de réduirel'incidence des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS nécessitant une prise en charge médicale, pendant la saisonde circulation du virus.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.