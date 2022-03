Sanofi : Lancement d'une émission obligataire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir arrêté les termes de son émission obligataire à double tranche pour un total de 1,5 milliard d'euros, qui comprend une émission inaugurale d'obligations indexées sur un indicateur de développement durable pour un montant nominal de 650 millions.



Ces obligations indexées seront liées à l'engagement pris par Sanofi d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire inférieur par l'intermédiaire de son entité mondiale à but non lucratif.



A taux fixe, elles arriveront à échéance en avril 2029, portant intérêt à un taux annuel de 1,250%. De leur côté, les obligations classiques pour 850 millions d'euros seront à taux fixe et arriveront à échéance en avril 2025, portant intérêt à un taux annuel de 0,875%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.