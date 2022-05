Sanofi : Lancement d'un fonds de dotation, Foundation S

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce aujourd'hui le lancement de Foundation S- The Sanofi Collective,son fonds de dotation dédié à oeuvrer pour la santé des générations actuelles et futures.



Via des dons, de partenariats et des actions collectives,FoundationS interviendra dans trois domaines essentiels: les cancers de l'enfant, la santé des communautés les plus exposées aux conséquences du changement climatique et de la pollution, et l'accès aux médicaments et vaccins qui sauvent des vies.



'Nous sommes une entreprisemondialede santé et à ce titre,c'est notre devoir deprendre partaux initiativesqui visentà remédierà certains enjeux auxquels notre société est aujourd'hui confrontée', explique Serge Weinberg, Président du Conseil d'administration de Sanofi et Président deFoundationS.



'Le monde évolue à un rythmeeffrénéet desenjeux systémiquesmultiples et nouveauxapparaissent. Il est temps d'aller encore plus loin et FoundationSest la structureadaptéepour y parvenir-plusrecentrée, plus agile et mieux armée pour venir en aide aux populations les plus vulnérables de la planète', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.