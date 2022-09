Sanofi : La FDA des États-Unis a approuvé Dupixent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Dupixent® (dupilumab) pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte.



Dupixent devient le premier et le seul médicament indiqué expressément pour le traitement du prurigo nodulaire aux États-Unis.



Le prurigo nodulaire est une maladie dermatologique chronique et invalidante présentant une signature inflammatoire de type 2.



La FDA a accordé un examen prioritaire à la demande d'approbation de Dupixent pour le traitement du prurigo nodulaire - un statut qui est accordé aux médicaments qui ont le potentiel d'améliorer significativement le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies graves.



Dr Naimish Patel, Responsable Monde, Développement, Immunologie et Inflammation, Sanofi a déclaré : ' Dupixent a le potentiel de transformer le traitement de référence du prurigo nodulaire, de soulager ses principaux symptômes, comme les démangeaisons, et de favoriser la cicatrisation de la peau. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.