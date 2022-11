Sanofi : Horizon confirme l'existence de discussions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Horizon Therapeutics bondit de plus de 28% ce mercredi sur le Nasdaq après avoir confirmé l'existence de discussions préliminaires avec Amgen, Janssen (Johnson & Johnson) et Sanofi en vue de son potentiel rachat.



Dans un avis financier, la société biopharmaceutique basée en Irlande précise qu'il n'y a aucune certitude pour que ces négociations aboutissent à l'officialisation d'une offre.



En vertu de la législation irlandaise sur les fusions et acquisitions, les acquéreurs éventuels devront toutefois manifester leur intention de soumettre ou non une offre au plus tard le 10 janvier prochain.



'Ce n'est pas une raison pour se dire qu'une transaction aura lieu, mais nous ne sommes pas vraiment surpris de l'intérêt manifesté pour cette entreprise au vu de la décote significative qu'elle affiche en Bourse', réagissent ce matin les analystes de Wells Fargo.



D'après la banque californienne, la valeur intrinsèque des actions Horizon pourrait se situer autour de 135 dollars par titre, contre 100 dollars aujourd'hui.



Cela représenterait une valorisation de 31 milliards de dollars contre une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars en date de ce jour.



Horizon s'est spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments pour des maladies inflammatoires rares, auto-immunes et graves.



