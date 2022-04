Sanofi : Hausse de 20,5% du BNPA des activités

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 9 674 millions d'euros au premier trimestre 2022, en croissance de 12,6% à données publiées.



Le chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique a progressé de 7,5%, à 7 326 millions d'euros, soutenu par une croissance de 17,8 % de la Médecine de Spécialités portée par la solide performance de Dupixent®, alors que le chiffre d'affaires de la Médecine Générale enregistre une baisse de 0,7%. Les ventes de Dupixent® ont progressé de 45,7%, à 1 614 millions d'euros.



Le résultat opérationnel des activités a progressé de 16,2%, à 3 065 millions d'euros. À TCC, le résultat opérationnel des activités a augmenté de 12,2%.



La marge opérationnelle des activités a atteint 31,7%, en hausse de 1,0 point. Le BNPA des activités est de 1,94 E, en hausse de 20,5% à données publiées et de 16,1% à TCC et le BNPA IFRS est de 1,61 E (+28,8%).



Sanofi anticipe un BNPA des activités 2022 en croissance “low double-digit ' (dans le bas de la fourchette à deux chiffres) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus.



