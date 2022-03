Sanofi : Échec d'un essai de phase II sur l'amcenestrant

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que l'essai clinique AMEERA-3 de phase II évaluant l'amcenestrant n'a pas atteint son critère d'évaluation primaire, à savoir l'amélioration de la survie sans progression, selon une évaluation centralisée indépendante.



L'essai a comparé l'amcenestrant en monothérapie à un traitement endocrinien choisi par le médecin, chez des patientes présentant un cancer du sein au stade avancé ou métastatique ER+/HER2-, qui a progressé pendant ou après des traitements hormonaux.



Aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié et le profil de sécurité de l'amcenestrant dans cet essai a été cohérent avec celui observé dans le cadre d'études antérieures. Les essais en cours, dont AMEERA-5 et AMEERA-6, se poursuivent comme prévu.



