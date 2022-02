Sanofi : Données positives pour Dupixent à l'AAAAI

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de données de phase III de dernière minute présentées au Congrès annuel de l'AAAAI 2022, montrant que Dupixent (dupilumab) améliore significativement les signes et symptômes de l'oesophagite à éosinophiles à 24 semaines, chez des patients de 12 ans et plus.



'L'oesophagite à éosinophiles est une maladie chronique et évolutive portant une signature inflammatoire de type 2 qui altère l'oesophage et son fonctionnement', rappelle le géant pharmaceutique français.



Les données continuent de conforter le profil de tolérance bien établi de Dupixent. Les données du programme d'essais cliniques ont été soumis à la FDA des États-Unis, et des soumissions réglementaires dans d'autres pays sont également prévues en 2022.



