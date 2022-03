Sanofi : Données positives dans le prurigo nodulaire

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de données de phase III de dernière minute présentées au Congrès 2022 de l'AAD (American Academy of Dermatology) montrant que son Dupixent (dupilumab) améliore significativement les signes et symptômes du prurigo nodulaire.



Dupixent a permis d'obtenir une diminution significative des démangeaisons à 12 semaines ; à 24 semaines, près de trois fois plus de patients traités par le produit présentaient une diminution cliniquement significative des démangeaisons et lésions cutanées.



'Il n'existe actuellement aucun traitement systémique pour le prurigo nodulaire', souligne le groupe pharmaceutique, qui prévoit les soumissions réglementaires dans cette indication au premier semestre de 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel