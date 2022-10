Sanofi : Données positives dans l'oesophagite chez l'enfant

(CercleFinance.com) - Sanofi indique que des résultats positifs de dernière heure d'un essai de phase III cherchant à évaluer son Dupixent chez des enfants âgés d'un à 11 ans atteints d'oesophagite à éosinophiles active seront présentés dans le cadre de la semaine UEG 2022.



Le groupe de santé précise que 68% des enfants traités par la dose la plus élevée de Dupixent ont présenté une rémission histologique à la semaine 16, et que ces données confortent le profil bien établi d'efficacité et de sécurité de Dupixent.



Elles seront soumises aux autorités réglementaires du monde entier, à commencer par la FDA des États-Unis en 2023. En mai 2022, Dupixent a été approuvé par la FDA dans l'oesophagite à éosinophiles des patients à partir de 12 ans pesant au moins 40 kg.



