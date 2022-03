Sanofi : Données de phase III positives sur nirsevimab

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication dans le New England Journal of Medicine (NEJM), de résultats détaillés d'un essai de phase III montrant que son nirsevimab protège significativement les nourrissons contre les infections à virus respiratoire syncytial (VRS).



Comparativement au placebo, cet anticorps expérimental a permis d'obtenir une réduction de 74,5% des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS et nécessitant une prise en charge médicale, chez les nourrissons en bonne santé.



'Le nirsevimab est le premier agent d'immunisation expérimental conçu pour protéger tous les nourrissons pendant toute la durée de la saison du VRS, à raison d'une seule dose', ajoute le géant français de la santé.



