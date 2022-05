Sanofi : Des données positives dans le myélome multiple

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de derniers résultats positifs pour l'essai clinique IKEMA de phase III évaluant Sarclisa dans le myélome multiple, selon l'évaluation réalisée par un comité indépendant, et présentés au Congrès mondial 'Controversies in Mutliple Myeloma'.



Sarclisa, en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone, permet un allongement sans précédent (35,7 mois au lieu de 19,2 mois) de la survie médiane sans progression des patients atteints d'un myélome multiple en rechute traités par un inhibiteur du protéasome.



'D'autres analyses, conformes aux règles de censure recommandées par la FDA des États-Unis, ont montré que la survie médiane sans progression est passée de 20,8 à 41,7 mois lorsque Sarclisa a été ajouté au carfilzomib et à la dexaméthasone', ajoute Sanofi.



