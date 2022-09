Sanofi : Des données favorables dans l'asthme pédiatrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé lundi que de nouvelles données sur Dupixent avaient permis de mettre en évidence un profil de sécurité et d'efficacité au long cours 'homogène' dans l'asthme pédiatrique.



Ces résultats, issus de la phase d'extension d'un essai de phase III, montrent que l'effet du médicament, administré en traitement d'entretien et en association avec d'autres antiasthmatiques, est resté homogène pendant une durée pouvant atteindre deux ans chez les enfants âgés de 6 à 11 ans présentant un asthme modéré à sévère avec signature inflammatoire de type 2.



Ces conclusions font notamment apparaître un faible taux de crises d'asthme sévères, avec une moyenne de 0,118-0,124 crises par an, contre 2,16-2,56 crise par an à l'inclusion dans l'essai pivot.



L'étude a également révélé une amélioration soutenue de la fonction respiratoire de l'ordre de 9,4-12,6 points de pourcentage entre l'inclusion et la semaine 52.



Ces résultats ont été présentés aujourd'hui dans le cadre d'une session dite 'de dernière minute' du Congrès international 2022 de la Société européenne de pneumologie (European Respiratory Society, ERS).



