Sanofi : Credit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a ramené jeudi son objectif de cours sur Sanofi de 110 à 106 euros, tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe pharmaceutique français.



Dans une note diffusée dans la matinée, le broker met en évidence un risque limité lié à l'apparition de génériques et des éléments porteurs pour les marges, à commencer par le Dupixent, mais également un potentiel réduit en termes de renouvellement de son portefeuille de médicaments.



Quant à l'échec récent d'amcenestrant (cancer du sein) et au retard pris par tolebrutinib (sclérose en plaque), Credit Suisse estime que ces revers ont été totalement éclipsés par les promesses concernant efa (hémophilie).



D'après le courtier, la sous-performance du titre est donc à mettre sur le compte du dossier Zantac, qui devrait selon lui peser encore quelques années sur le cours de Bourse en attendant la résolution judiciaire de l'affaire.



Le professionnel estime toutefois qu'avec près de 18 milliards de dollars de capitalisation partie en fumée, ces inquiétudes sont exagérées, même s'il reconnaît que Sanofi pourrait être inquiété du fait de son statut de propriétaire actuel de Zantac.



Credit Suisse dit anticiper un coût de l'ordre de cinq milliards de dollars pour solder le dossier, auquel pourraient s'ajouter cinq milliards de dollars supplémentaires dans l'optique d'un scénario dit 'modérément pessimiste' (grey sky scenario).



