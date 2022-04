Sanofi : Création du Conseil Diversité, Équité et Inclusion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la création de son Conseil Diversité, Équité et Inclusion (DE&I) - le premier du genre dans l'industrie pharmaceutique à accueillir dans ses rangs des conseillers extérieurs.



Le Conseil DE&I de Sanofi comptera en effet parmi ses membres trois des personnalités parmi les plus influentes des questions de diversité, équité et inclusion, nommées pour un mandat de trois ans : John Amaechi, psychologue organisationnel et auteur à succès, Caroline Casey, entrepreneuse sociale primée pour son action et Rohini Anand, Ph.D., pionnière de la DE&I et leader d'opinion renommée.



La stratégie DE&I de Sanofi s'articule autour de trois grands axes assortis d'objectifs précis à l'horizon 2025 : construire un leadership représentatif, créer un environnement de travail où chacun peut réaliser tout son potentiel et s'engager auprès des diverses communautés de l'entreprise.



Parallèlement à la création du Conseil DE&I, Sanofi met en place un dispositif mondial de groupes de ressources des employés (GRE) avec 5 GRE mondiaux dédiés : Gender+, Generations+, Pride+, Ability+ et Culture and Origins+.



