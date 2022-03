Sanofi : Collaboration avec Blackstone Life Science

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce une collaboration stratégique avec Blackstone Life Sciences aux termes de laquelle les fonds gérés par ce dernier investiront jusqu'à 300 millions d'euros pour faire avancer le développement d'un médicament innovant contre le myélome multiple.



Cet investissement donnera un coup d'accélérateur au programme de développement global de Sarclisa. Sanofi continuera de gérer le programme clinique dans son intégralité et conserve le contrôle et la totalité des droits sur le produit.



En cas de succès, Blackstone Life Sciences sera éligible à des redevances sur les futures ventes de la solution pour injection sous-cutanée. Une étude pivot consacrée à la nouvelle formulation du médicament devrait débuter dans le courant du deuxième semestre 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.